مشروع بالكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات على طهران

تقدم أعضاء في الكونغرس الأمريكي بمشروع قرار لفرض عقوبات جديدة ضد إيران على خلفية برنامج الصواريخ البالستية وزعمهم أن طهران تدعم الإرهاب وتنتهك حقوق الإنسان.

وتقدم بمشروع القرار 4 أعضاء من الحزب الجمهوري يترأسون الفريق الخاص بالشؤون الإسرائيلية في الكونغرس وهم: لي زيلدين، وبيتر روسكيم، وليونارد لانس، وداغ ليمبرون.

وقد كتب روسكيم على صفحته الالكترونية: “إن إيران تسخر من المجتمع الدولي، تواصل برنامجها الصاروخي، تدعم الإرهاب، وتنتهك حقوق الإنسان، الولايات المتحدة لن تبقى مكتوفة الأيدي”.

ويدعو نص مشروع القرار إلى “فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، وشركة الطيران الإيرانية Mahan Air”، بسبب ما وصفه بمساعدة الحرس الثوري الإيراني “في نشر الإرهاب والاقتتال”.

وبالإضافة إلى ذلك دعا المشروع إلى فرض عقوبات جديدة ضد شخصيات، تعمل على تطوير برنامج الصواريخ البالستية الإيراني.

وكانت واشنطن قد انتقدت على لسان سفيرتها لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي اختبار إيران لصاروخ بالستي أطلقته الأحد الماضي، واعتبرت ذلك “مرفوضا تماما”.

وقالت هايلي للصحفيين إثر جلسة مغلقة لمجلس الأمن، الثلاثاء الماضي : “لقد أكدنا أن إيران اختبرت صاروخا متوسط المدى يوم الأحد الماضي”.

كما قالت أيضا إن “الولايات المتحدة ليست ساذجة. لن نبقى مكتوفي اليدين. سنطلب محاسبتهم. نحن عازمون على إفهامهم أننا لن نقبل البتة بهذا الأمر”.

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