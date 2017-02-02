أبو فاعور يحذر من “الاشتباك السياسي”

علمت صحيفة “الجمهورية” أنّ زيارة عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور إلى رئيس الحكومة سعد الحريري جاءت بعد اجتماع اللجنة الرباعية وبعد وصول مؤشّرات إلى النائب وليد جنبلاط مفادها أنه يتمّ النقاش في صيغة جديدة تقوم بدورها على النسبية، فسارَعَ إلى تبليغ الحريري رسالة اعتراض، قبل أن يعلن وبلهجة تصعيدية أكثر أنّ الأمر أصبح أكبر من قانون انتخاب، محذّراً من “الدخول في اشتباك سياسي يوصِل إلى أزمة وطنية شاملة إذا ما أصرّ البعض على قانون انتخاب يقوم على نسبية اعتبرها تقاسم حصص واستيلاء على المقاعد”.

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