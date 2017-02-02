ماهي المزايا التي قدمها الفيلق الخامس اقتحام؟

شهدت صالة مرفأ اللاذقية اجتماعاً مركزياً لقائد المجموعة العملياتية في اللاذقية العميد الركن نضال دليلة حول تشكيل الفيلق الخامس اقتحام .

في هذه المحاضرة قام الموجودون بطرح اسئلة على اللجنة حول كيفية الانضمام الى الفيلق الخامس والمشاكل التي تعترضهم .

العميد دليلة أكد على الجهوزية التامة لاستقبال كل من يرغب بالتطوع بالفيلق الخامس اقتحام وهناك عدد من المزايا التي ستطرح على المنتسبين الى الفيلق الخامس اقتحام .

وقال إن هناك شرائح مالية : شريحة الـ ٢٠٠ دولار للمتطوع، وشريحة الـ ٢٥٠ دولار لصف الضابط، وشريحة الـ ٣٠٠ دولار للضابط.

إضافة إلى احتفاظ من هم موظفون وقد تطوعوا بالفيلق الخامس اقتحام بؤجورهم الشهرية.

وأكد العميد دليلة أن التوجه الآن بالمرحلة الأولى إلى الفرق الحزبية التابعة لحزب البعث العربي الاشتراكي على أن تليه حملة إعلامية لدعم التطوع في هذا الفيلق .

الموجودون أكدوا لدام برس على استعدادهم للتطوع بالفيلق الخامس اقتحام للتصدي للإرهاب على كامل الجغرافيا السورية وأينما وجد .

والفيلق الخامس اقتحام سيقوم بالانتشار على كافة أراضي الجمهورية العربية السورية إضافة إلى أن تجهيزات الفيلق الخامس سوف تكون من الأصدقاء الروس

حيث ستكون بحوزة الفيلق الخامس الأسلحة الأكثر تطوراً في روسيا وليس في سورية، للتصدي للإرهاب هو السمة الابرز للمرحلة الحالية التي تمر فيها سورية خاصة بعد الانتصارات الكبيرة للجيش السوري وحلفائه امتداداً من دير الزور مروراً بحلب وصولاً بعين الفيجة في ريف دمشق .

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