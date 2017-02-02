كيف سيكون الطقس غداً.. ؟!

2 فبراير, 2017 - 11:04 صباحًا المصدر: الوكالة الوطنية
كيف سيكون الطقس غداً.. ؟!

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة: كتل هوائية باردة تسيطر حاليا على الحوض الشرقي للمتوسط وتنحسر تدريجيا خلال الأيام القادمة.

-الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، أما يوم السبت فيكون غائما جزئيا إلى غائم مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع.

– الحرارة على الساحل من 6 الى 14 درجة، فوق الجبال من -4 الى 6 درجات، الأرز من -10 الى -1 درجة، في الداخل -2 الى 8 درجات.

-الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

-الإنقشاع: جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 25 و60 %.

-حال البحر: معتدل ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 16 درجة.

-الضغط الجوي: 774 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:35 ساعة غروب الشمس: 17:09.

المصدر: الوكالة الوطنية
2 فبراير, 2017

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