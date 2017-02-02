مسلحو داعش قتلوا بشر أعمالهم

قُتل أربعة عناصر من تنظيم داعش الارهابي أثناء قيامهم بصناعة متفجرات بإحدى مقراتهم في قرية جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي.

وقالت تنسيقيات المسلحين نقلاً عن مصدر من سكان المدينة إن أربعة من عناصر التنظيم بينهم مهاجر من جنسية أوربية قتلوا، مساء أمس، في إحدى مقراتهم بقرية جديد عكيدات، نتيجة انفجار عبوة أثناء تصنيعهم لها، ولم تكن هذه الحادثة الأولى، بل تكررت قبل عدة أيام بقرية السوسة في ريف البوكمال، حيث قتل عنصران أيضاً بنفس الطريقة.

وأكد المصدر أن التنظيم يقوم بتصنيع مفخخاته وعبواته والصواريخ محلية الصنع بورش يكون مقرها بين بيوت الأهالي، في مناطق متفرقة بريف دير الزور، ما يتسبب بترك غالبية من سكان الجوار منازلهم، خشية من انفجارها بأية لحظة.

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