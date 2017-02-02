ماذا قال الجيش السوري في بيانه حول عمليات ريف حلب؟

أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية عن نجاح الجيش السوري في توسيع رقعة الأمان حول مدينة حلب.

وقالت القيادة في بيان لها: بدأت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحلفاء عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي شمال شرق حلب وتمكنت خلال عشرين يوماً من تحرير أكثر من /32/ بلدة ومزرعة بمساحة إجمالية بحدود /250/ كم2 وبجبهة تصل إلى /25/كم وعمق حتى /16/ كم والسيطرة على أوتستراد حلب ــ الباب بطول /16/كم, ونجحت في اقتحام أعقد التحصينات وإبطال وتفكيك مئات المفخخات والعبوات الناسفة وتدمير عشرات الأنفاق التي أقامها تنظيم “داعش” الإرهابي في المنطقة وتكبيده خسائر كبيرة في العتاد والعديد.

وتابع البيان: تأتي أهمية هذا الإنجاز من كونه يوسع دائرة الأمان حول مدينة حلب ويشكل منطلقاً لتطوير العمليات العسكرية في مواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي وتوسيع مناطق سيطرة الجيش العربي السوري في ريف حلب, والتحكم بطرق المواصلات التي تربط المنطقة الشمالية بالمنطقة الشرقية.

وختم البيان بالتأكيد على حماية المدنيين والحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.

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