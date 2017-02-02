أنقرة: مقتل 51 من “داعش” في غارات شمال سوريا

قال الجيش التركي في بيان له الخميس 2 فبراير/شباط إنه تمت تصقية 51 من تنظيم داعش في غارات جوية شمال سوريا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأضاف أن الطيران العسكري التركي دمر 85 هدفا لداعش في مناطق الباب وتادف وقباسين وبزاعة منها مبان ومركبات.

يذكر أن وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، ودعما لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت فجر 24 أغسطس/آب الماضي، حملة عسكرية في شمال سوريا، تحت اسم “درع الفرات”، بهدف تطهير المنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “داعش”.

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