الجيش السوري يواصل سحق إرهابيي داعش

تمكنت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوى الرديفة من السيطرة على مفرق جحار و خمسة نقاط بمحيطه و على قرية البويضة الغربية و تتقدم باتجاه معمل حيان بريف حمص الشرقي.

مصادر عسكرية رأت أن السيطرة على معمل حيان للغاز مسألة وقت لا أكثر.

وفي دير الزور نجحت وحدات من الجيش السوري بمؤازرة قوات الدفاع الوطني من إحباط محاولتي تسلل لمجموعات مسلحة من تنظيم داعش الارهابي الأولى بمحيط مطار دير الزور العسكري والثانية بمحيط لواء التأمين وقتلت عدد من المسلحين المتسللين .

أما في ريف درعا فقد قتل مسلحين اثنين واصيب آخرون إثر الاشتباكات مع تنظيم داعش قرب حاجز “الظهر” في منطقة اللجاة في ريف درعا الشمالي الشرقي.

وإلى ريف حلب حيث اندلعت اشتباكات بين تنظيم داعش من جهة وفصائل “الجيش الحر” المنضوية ضمن “درع الفرات” من جهة أُخرى عند تلة “المقري” في محيط مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

إلى ذلك أفادت تنسيقيات المسلحين عن تعرض بعض “خيم” النازحين السوريين في “مخيم الفاروق” على الحدود السورية – التركية من جهة ريف اللاذقية الشمالي، لإطلاق نار بشكل مباشر من قبل قوات حرس الحدود التركي، دون وقوع إصابات.

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