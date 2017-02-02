خدام: دي ميستورا يفعل حسناً إذا شكل وفد المعارضة

اعتبر المعارض منذر خدام، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا «يفعل حسناً» إذا شكل وفد المعارضة إلى محادثات جنيف المقبلة، لأن المعارضات «لن تشكل وفداً موحداً» من تلقاء نفسها، واقترح تشكيلة لهذا الوفد.

وكتب خدام في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: سألتني صحفية ما رأيك بتصريح دي ميستورا بأنه سوف يشكل وفد المعارضة إلى المفاوضات القادمة إذا لم تشكل المعارضات وفدا موحداً؟

وأضاف: «كان جوابي: يفعل حسنا إذا فعل. لقد أثبتت المعارضات السورية عدم أهلية وإذا تركوا ليشكلوا وفدا موحدا فلن يشكلوه ابدأ. من جهة لارتباطات بعضها بأجندات خارجية ومن جهة ثانية لأنها كلها تبحث عن الموقع وليس عن الدور…».

واعتبر خدام، أن «المفاوضات فرض كفاية وليس فرض عين، والمهم على ماذا سوف تفاوض؟!!».

وأضاف: «لو كان الخيار لي لشكلت وفدا يرأسه (المنسق العام لهيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي) حسن عبد العظيم من منصة الرياض ويضم يحيى القضماني وخلف داؤود من المنصة ذاتها، ومن منصة القاهرة هيثم مناع وجهاد المقدسي، ومن منصة موسكو قدري جميل وسمير العيطة ومن معارضة الداخل اليان مسعد، ومن الكرد صالح مسلم».

وتابع «وعن المسلحين ثلاثة ممن حضروا إلى أستانا وثلاث نساء أرشح منهن أمل نصر وأترك لدي ميستورا اثنتين».

وختم خدام بالقول: «المهم أن تتركز المفاوضات على شكل النظام السياسي القادم في سورية وعلى تأمينه دستوريا وعلى تطبيع الحياة السياسية والاجتماعية في سورية والبدء بإعادة الإعمار..».

من جهته كتب رئيس «حركة البناء الوطني» انس جودة في صفحته على «فيسبوك»: «دي مستورا يقول إنه سيشكل وفد المعارضة بنفسه في حال لم تستطع هي ذلك، التفسير العملي لهذا الكلام أن الوفد الموحد سيكون بمن يقبل الوجود رغم اختلاف البرامج ووجهات النظر، يعني من كل قطر أغنية وكل يغني على ليلاه، والمكسب مع المشاهدين للتفرج على الكثير من المبارزات الإعلامية الدونكيشوتية سواء بين «المعارضات» أو مع السلطة».

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