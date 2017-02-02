هكذا تحولت سوريا سوقاً للنخاسة

ليس فقط في مناطق سيطرة تنظيم “داعش”، وإنما في مختلف المناطق السورية، أصبحت ظاهرة الاتجار بالبشر متفشية بشكل كبير في ظل خروج مناطق عديدة عن سيطرة الحكومة السورية من جهة، و النشاط الكبير للفصائل المسلحة ومافيات الاتجار بالبشر.

وزارة الداخلية السورية أكدت أن سوريا أصبحت، بسبب الحرب، من دول المنشأ في الاتجار بالبشر، بعد أن كانت دولة عبور فقط فيما مضى، وحملت تركيا و الأردن مسؤولية تنامي هذه الظاهرة وعدم التعاون في ضبطها، رغم وجود قوانين دولية تعاقب هذه “المافيات”، خصوصاً أن هذا النوع من الجرائم يعتبر جرائم دولية.

إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية أعلنت عن ضبط 1500 حالة اتجار بالبشر في العام 2016، 65% منها من النساء، علماً أن هذا الرقم يمثل فقط الحالات المضبوطة، ما يعني أن الأرقام الحقيقية تفوق هذا الرقم بأضعاف مضاعفة، خصوصاً مع وجود حدود مفتوحة لا ضوابط فيها، وغياب قبضة الحكومة السورية عن مساحات واسعة.

ولا تعتبر ظاهرة الاتجار بالبشر حكراً على الأراضي السورية، حيث تنامت هذه الظاهرة بشكل كبير في مراكز إيواء اللاجئين السوريين في دول الجوار، وبالتحديد تركيا. وتقول وزارة الداخلية السورية ان معظم الضحايا من اللاجئين من القاصرات، اللوات يتعرضن للاغتصاب والتعنيف الجنسي أيضاً.

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