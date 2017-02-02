الحريري: وجود اللاجئين مرحب به ولكن..

أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري في كلمة له خلال إطلاق مشروع “التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان”، بدعوة من لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، أن “الإنجاز الذي حصل اليوم كبير جدا، والذي بدأ به رئيس الحكومة السابق تمام سلام واليوم نرى نتائجه”، قائلاً إن “المهم لدينا أن يخدم هذا العمل القضية الفلسطينية وليرى العالم حجم المعاناة للفلسطينيين في لبنان، كذلك معاناة اللبنانيين”.

وأوضح الحريري أنه “لا شك أن وجود اللاجئين مرحب به، لكن هذا العمل يؤكد حق عودة الفلسطينيين لبلادهم”، قائلاً “اننا نرى نتائج اغتصاب إسرائيل للأرض الفلسطينية”.

وأشار إلى أن “اليوم وسنرى نتائج المشروع بالأرقام وسنؤكد للمجتمع الدولي حجم المشاكل التي تقوم بها إسرائيل في لبنان وفلسطين”.

ولفت إلى أن “هذا الإحصاء والتعداد لنقول للمجتمع الدولي أن حق العودة هو حق لا يجب التفريط به ويجب أن يحصل، لأن لبنان لا يتحمل هذا الكم من اللاجئين ونحن حريصين على هذا العمل ونشكر كل السفراء والأمنيين الذين حضروا في هذه المناسبة”.

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