مقتل جندي سعودي في تبادل لإطلاق النار على الحدود

أكدت وزارة الداخلية السعودية، الخميس 2 فبراير/ شباط، مقتل جندي سعودي بحرس الحدود، إثر اشتباكات، في إحدى النقاط الحدودية المتقدمة مع اليمن بمنطقة جازان جنوب غرب المملكة.

وقال المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي ” تم إطلاق نار كثيف وعشوائي عبر الحدود من قبل عناصر حوثية، مما اقتضى الرد على مصادر إطلاق النار بالمثل والسيطرة على الموقف بمساندة القوات البرية”. وذكر أنه نتيجة للحادث “استشهد العريف بحرس الحدود محمد موسى حسن محزري”.

كما أوضح المتحدث الأمني السعودي، أن الحادث وقع في الأول من فبراير/ شباط، في الساعة السادسة والنصف صباحا.

ويأتي هذا الحادث بعد يومين، من إعلان قوات التحالف العربي الذي تقوده الرياض، تعرض فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة بالبحر الأحمر، غربي اليمن، لهجوم من قبل 3 زوارق انتحارية تابعة للمليشيات الحوثية، الأمر الذي أسفر عن مقتل 2 من طاقم السفينة.

وتقود السعودية منذ 26 مارس 2015، تحالفا عربيا في اليمن ضد الحوثيين، يقول المشاركون فيه إنه جاء استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالتدخل عسكريا لحماية اليمن وشعبه من الحوثيين، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

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