شاهد مهمة مجموعات الاستطلاع السورية في عملية القضاء على الإرهابيين

يعمل الجيش السوري والدفاع الوطني في ريف اللاذقية ضمن منظومة عمليات واحدة منذ انطلاق الأزمة في البلاد وجاء دخول القوات الرديفة للجيش السوري إلى مسرح العمليات في توقيت حاسم وكانت خير معين له في القضاء على المسلحين وملاحقة فلولهم.

https://www.youtube.com/watch?v=YgyJfFmEWdU

وتتناغم القوات السورية فيما بينها وتعتبر جسدا واحدا فهي تعمل تحت إشراف القيادة العسكرية في سوريا لذا يظهر التعاون الميداني في كافة الجبهات جلياً ويعتبر ريف اللاذقية في مقدمته لعدد من الأسباب بعضها يتعلق بطول الحدود والحاجة لأعداد إضافية لضبطها.

كما تتسم المعارك هناك بالضراوة لأن معظم المسلحين من الأجانب المدربين على الحروب القاسية والطويلة، فيما يشكل الدور السلبي لتركيا عامل ضغط هاما فهي تساعد في دخول المسلحين وتؤمن لهم الوصول لنقاط الاشتباك وتمدهم بالإمكانات اللوجستية اللازمة للصمود.

ويعي كل من الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني الخطر التي تمثله الحدود المفتوحة لذا ينشرون مجموعات من الراصدين الماهرين بغية ضبط المساحات المفتوحة ومنع حالات التسلسل، فبعض هؤلاء الجنود من أبناء المناطق الجبلية وهم على دراية واسعة بالتضاريس الجغرافية المحيطة بمناطقهم وغالباً ما يكشفون أماكن تواجد المسلحين ويقدمون معلومات دقيقة لسلاح المدفعية والصواريخ للتعامل مع الأهداف المعادية لتدميرها.

ويذكر أن التطور التكنولوجي للجيش السوري في منظومة الرصد أدى إلى تغييرات على الأرض، فالطائرات المسيرة تعمل على بث الصور والمعلومات بشكل مباشر ودقيق مما يسهل القضاء على المسلحين.

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