البيت الأبيض: الرئيس الامريكي ترامب يلتقي الملك الأردني في واشنطن

2 فبراير, 2017 - 3:34 مساءً
2 فبراير, 2017
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