ألمانيا تدفع للاجئين مقابل عودتهم الى بلدانهم

أعلنت الحكومة الألمانية عن تخصيصها مبلغ 40 مليون يورو معونات إضافية تصرف للاجئين الذين يقررون العودة طواعية إلى بلدانهم خلال العام الجاري.

حيث سيتمّ بموجب البرنامج، منح 1200 يورو لكل لاجئ عمره فوق 12 عاما، يقرر سحب طلب لجوئه والعودة إلى وطنه، ومنح 800 يورو لكل اللاجئين الذين رفضت طلباتهم، شرط أن يقرروا العودة إلى بلدانهم، وأن لا يطعنوا في قرارات رفض طلبهم في المدة القانونية المقررة.

وتسعى الحكومة الألمانية، من خلال هذا الإجراء، إلى زيادة أعداد اللاجئين العائدين طوعاً،

حيث أكّد وزير الداخلية توماس دي ميزير أنّ “الرحيل الطوعي يمثل بالنسبة لكل الذين ليس لهم فرص للبقاء، السبيل الأفضل من الترحيل”، مضيفاً إنّ الحكومة ستستبعد بعض اللاجئين المتحدرين من دول بعينها، مثل منطقة غرب البلقان، وذلك لتفادي إساءة استخدام هذا البرنامج.

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