فرنسوا فيون في قلب عاصفة من الفضائح

يسود جدل حاد في الشارع الفرنسي بشكل عام وداخل حزب الجمهوريين اليميني بشكل خاص منذ أسبوع حول الفضيحة التي طالت المرشح للانتخابات الرئاسية عن أحزاب اليمين فرنسوا فيون.

وفرنسوا فيون الذي استطاع في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الفوز في الانتخابات التمهيدية عن أحزاب اليمين الفرنسي بات اليوم ضعيفاً أمام الفضائح المتتالية التي تطاله وزوجته بينيلوب فيون.

الفضيحة التي قد تقضي على طموح المرشح القوي للرئاسة الفرنسية فرنسوا فيون

وقد كان المرشح للانتخابات الرئاسية فرنسوا فيون يعدّ من بين المرشحين الأوفر حظاً بالفوز بكرسي الرئاسة حيث كان قد بدأ حملةَ انتخابية قوية قبل أن تنشر مجلة “لو كانار أونشيني” الأسبوع الماضي معلومات تبين أن زوجة فرنسوا فيون قامت بتلقي راتب شهري خلال ولاية زوجها كنائب من خلال وظيفة “وهمية” تم خلقها وقد وصلت قيمة الأموال التي تلقتها إلى 900 ألف يورو على مدى عشر سنوات.

من جهته نفى فرنسوا فيون الاتهامات “المغرضة” التي تهدف لضرب سمعته والتأثير سلباً على حملته الانتخابية مؤكدا أن زوجته عملت في البرلمان كمساعدة برلمانية لزوجها وتلقت أموالاً بشكل شرعي وفق ما ينص عليه القانون الفرنسي.

ومنذ تصريحات فرنسوا فيون الأولى تسارعت الأحداث مع فتح تحقيق رسمي بالموضوع حيث استدعت النيابة العامة الفرنسية المختصة بالقضايا المالية يوم الإثنين الماضي كلا من فرنسوا فيون وزوجته بينيلوب فيون للتحقيق معهما

وفي اليوم التالي أي الثلاثاء توجّه محققون إلى مقر الجمعية الوطنية حيث أجريت عملية تفتيش وتحقيق في أحد المكاتب التابعة للقسم الإداري وقسم الدفع للتأكد من مزاعم فرنسوا فيون.

فرنسوا فيون يتّهم السلطة بتدبير المكيدة والرئاسة الفرنسية ترد

لم يتأخّر فرنسوا فيون الذي باتت حملته الانتخابية بخطر من توجيه رسائل إلى منافسيه السياسيين خاصة في الحزب الاشتراكي الحاكم حيث وجّه اتهاماً واضحاَ للسلطة قائلاً إن “السلطة المتمثلة باليسار تحاول تشويه سمعته وتلفيق الأكاذيب”.

الرد أتى سريعاَ عبر تصريحات صدرت عن مقرّبين من الرئيس فرنسوا هولاند للصحافة المحلية قالوا فيها إن “السلطة الوحيدة هي سلطة العدالة ويجب السماح للعدالة بأخذ مجراها”.

فرنسوا فيون بين داعمِ له وبين مشكك بقدرته على الاستمرار بحملته الرئاسية الفضيحة التي تعرّض لها فرنسوا فيّون لم تلحق به الأذى لوحده بل أثّرت سلباً على معنويات حزب الجمهوريين اليميني وعلى معنويات المؤيدين له.

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