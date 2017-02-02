بالأرقام والأسماء ..خسائر شركات العالم جراء القرصنة الالكترونية

أعلن نائب مدير مركز رصد معلومات تابع لهيئة الأمن الفدرالي الروسية، نيكولاي موراشوف عن كشف تزايد هائل في الخسائر جراء القرصنة الإلكترونية عبر العالم.

وقال موراشوف، أثناء “منتدى 2017” للأمن الاستخباراتي: “خسائر العالم في السنوات الأخيرة، تقدر بحسب أساليب تقييم مختلفة، من 300 مليار إلى تريليون دولار”.. “هذه المؤشرات تميل إلى طابع النمو المتزايد”.

ووفقا للمسؤول الأمني الروسي، فإن هذه الخسائر تشكل من 0،4% إلى 1،5% من الناتج الإجمالي العالمي.

وفي نهاية حديثه، أورد موراشوف، أسماء عدة مؤسسات مالية كبرى في كوريا الجنوبية تعرضت لأعمال القرصنة ذاتها، إضافة إلى شركة الاتصالات الألمانية ” دويتشي تيليكوم”.

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