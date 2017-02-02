دعوة لزيادة الأجور في سوريا..هل من يجيب؟

قام الباحث الاقتصادي السوري ومدير هيئة الصادرات الأسبق إيهاب اسمندر بدعوة الحكومة السورية إلى زيادة الأجور وخصوصا لأصحاب الشهادات العالية.

حيث حث على جذب نسبة أكبر من المواطنين للعمل داخل مختلف المؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى زيادة المحتوى التقني والتكنولوجي في العملية الإنتاجية، بهدف زيادة النمو الاقتصادي في سوريا، لا سيما في ظل ما تشهده من أوضاع اجتماعية متردية نتيجة الصراع الدائر في البلاد منذ حوالي 6 سنوات.

وفي دراسة أعدها اسمندر حول النمو الاقتصادي في سوريا أشار إلى ضرورة وضع خطة اقتصادية متكاملة لرسم مسارات النمو الاقتصادي، مع أخذ مختلف السيناريوهات المحتملة بالحسبان، حيث لابد من العمل في الفترة المقبلة على الاستفادة من تنمية مناطق محددة في سوريا كأقطاب تسهم في النمو.

ورأى ضرورة في جذب عدد أكبر من رجال الأعمال السوريين من الخارج، وخاصة أولئك الذين غادروا خلال الأزمة، بهدف زيادة حجم الاستثمارات المتاحة في الاقتصاد السوري، وتعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي على حساب القطاعات الخدمية والريعية.

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