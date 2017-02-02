لماذا انسحب مسلحو “جبهة النصرة” من مخيم اليرموك؟

قام مسلحو “جبهة النصرة” المصنفة على لائحة الإرهاب الدولي بعملية إنسحاب تاركين مقراتهم ومواقعهم في قطاع المسبح بمخيم اليرموك جنوب دمشق.

وفي تفاصيل الخبر تناقلت تنسيقيات الميليشيات المسلحة بيانا لما يسمى“لواء شام الرسول” جاء فيه إنّ مسلّحي “جبهة النصرة” انسحبوا من قطاع المسبح في مخيم اليرموك جنوب دمشق تاركين مواقعهم ومقراتهم مما دفع مسلّحي “اللواء” بالدخول وتمشيط المنطقة وضمها للمواقع الخاضعة لسيطرة ميليشيا “الجيش الحر”.

كما نقلت التنسيقيات عن تسلل أحد مسلّحي “جبهة النصرة” من نقطة المسبح على أطراف بلدة يلدا المتاخمة لمخيم اليرموك في ريف دمشق وسلّم نفسه لـ”المحكمة العامة لجنوب دمشق” التابعة للمجموعات المسلّحة، حيث أمهلت “المحكمة” مسلّحي “النصرة” الذين تسلّلوا إلى بلدات بيت سحم ويلدا وببيلا حتى اليوم لتسليم أنفسهم لـ”المحكمة”.

تجدر الإشارة إلى أن مخيم اليرموك على أعتاب مصالحة تقوم على إعداد قوائم بالسلاح الثقيل والخفيف الموجود وانضمام عدة فصائل ترغب بالتسوية إلى الجيش السوري ومحاربة “داعش والنصرة” المتواجدين في المخيم.

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