طهران لترامب: توقف عن الصراخ

أعلن وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان، عن نجاح تجربة الصاروخ البالستي الأخيرة مؤكداً انها لا تتعارض مع الاتفاق النووي.

حيث أوضح قائلا : “لقد تكللت تجربتنا الصاروخية بالتجاح، وهي لاتنتهك القرار الدولي رقم 2231.”

هذا وقد كان البيت الأبيض قد أعلن أن إيران أجرت تجربة فاشلة على صاروخ بالستي متوسط المدى يوم الأحد الماضي، معتبراً ذلك نقضاً للاتفاق النووي إضافة إلى ما قاله مستشار الأمن القومي الأمريكي إن وشنطن وجهت تحذيراً رسمياً إلى طهران بهذا الشأن.

من جانبه قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني الأعلى، إن الصواريخ التي تم اختبارها دفاعية، وإن إيران مستمرة وبقوة في أنشطتها الصاروخيةمؤكداً أن بلاده لا تستأذن أي دولة للدفاع عن نفسها.

وأضاف ولايتي خلال مؤتمر صحفي أن “تهديدات ترامب لإيران غير مجدية ونعتبرها تهديداً من شخص بلاخبرة سياسية، ويتوجب عليه التوقف عن جعل نفسه ألعوبة مسلية”.

وقال ولايتي: “على ترامب أن يسأل المسؤولين الأمريكيين كيف هُزموا في أفغانستان وكيف مُرغ أنف أمريكا بالتراب في العراق، والإدارة الأمريكية الجديدة سوف تدرك أن تهديد إيران غير مجدي، وعلیها أن تتوقف عن الصراخ“.

ونوه ولایتي إلى أن إيران هي القوة الأولى في المنطقة وتمتلك قدرات سياسية واقتصادية كبيرة ولاتكترث بالتهديدات الأمريكية، مضيفاً أن اجتماع أستانا أثبت أنه يمكن لإيران وتركيا وروسيا أن تحل مشاكلها من دون مشاركة أمريكا والدول الغربية”

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

