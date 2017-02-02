كي تم إطلاق سراح حسن سعد ؟!

أعلنت القاضية الجزائية المنفردة في صيدا نادين القاري عن إطلاق سراح الناشط حسن سعد بكفالة مالية قدرها 400 ألف ليرة لبنانية، بعدما مثل الى جلسة استجواب في قصر العدل في صيدا على خلفية تحقيره للرؤساء الثلاثة في منشور كتبه على “فيسبوك”.

وبالتزامن مع جلسة استجواب سعد، نفذ عدد من الناشطين في الحزب الشيوعي و”اتحاد الشباب الديموقراطي” اعتصاماً أمام قصر العدل في صيدا، حيث رفعوا لافتات تطالب “بإطلاق سراح سعد وصون حرية الرأي والتعبير التي ينصّ عليها الدستور اللبناني”.

واستُدعي سعد السبت الماضي الى ثكنة محمد زغيب العسكرية في صيدا حيث تم استجوابه حول ما كتبه، ومن ثم تحويله الى فصيلة عدلون ليمثل الى القضاء.

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