بعد سجال ترامب مع ال سي إن إن ..هذا ما قرره البيت الأبيض

قرّرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجميد التعامل مع شبكة قنوات “سي إن إن” الأميركية، حيث أعلن مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة “بوليتيكو” الأميركية “لا نرغب في إصدار تصريحات لتظهر على أنها “أخبار وهمية”.

وقد جاء ذلك بعد السجال الذي وقع بين الرئيس الأميركي وبعض الصحافيين في مؤتمر صحافي له، وأعلنت القناة أنّ البيت الأبيض يسعى لإبعاد “سي إن إن” عن المشهد.

وقال المتحدث بالبيت الأبيض للصحيفة قائلاً: “لا نزال نرد على أسئلة صحافيي الشبكة في المؤتمرات الصحافية، لكننا لا نرسل إليهم أي أخبار أو تصريحات منذ بداية كانون الثاني الماضي”.

وأضاف: “نرسل الأخبار إلى الأماكن التي نعتقد أنها تعزز جدول أعمالنا”.



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