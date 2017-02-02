التحالف_الأميركي: مقتل 199 مدنياً على الأقل عن طريق الخطأ منذ بدء العمليات في #سوريا و #العراق

2 فبراير, 2017 - 5:29 مساءً
2 فبراير, 2017
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