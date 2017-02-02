رئيس الوزراء الاسترالي يوضح تفاصيل مكالمته مع ترامب

نفى رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول، التقارير التي ذكرت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أغلق الهاتف في وجهه أثناء مكالمة بينهما الأسبوع الماضي.

وقال تورنبول، في تصريحات لإذاعة “2GB ” الأسترالية، إنه تفاجأ وأصيب بخيبة الأمل، بعد تسريب تفاصيل مزعومة حول المكالمة، نشرتها صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.

وتابع قائلا: “التقارير حول إغلاقه للهاتف غير صحيحة”، مؤكدا أن الحوار انتهى “بشكل مؤدب”.

وبدأت المزاعم حول الخلاف بين الإدارة الأميركية الجديدة والحكومة الأسترالية بالظهور، بعد أن غرد ترامب، الأربعاء الماضي، في حسابه على موقع “تويتر” قائلا: ” يمكنكم أن تصدقوا ذلك؟ إدارة أوباما وافقت على استقبال آلاف المهاجرين غير الشرعيين من أستراليا. لماذا؟ سأدرس هذه الصفقة المغفلة”

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