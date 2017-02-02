لهذه الأسباب جاء الوفد البرلماني البلجيكي إلى سوريا

أوضح عضو البرلمان الاتحادي البلجيكي فيليب دوفينتر لدى وصوله إلى سورية على رأس وفد برلماني اليوم أن زيارة الوفد تأتي في إطار التعرف على حقيقة الاحداث وامكانات دعم الشعب السوري في ظل الأزمة التي يمر بها.

وفي تصريح صحفي عند معبر جديدة يابوس على الحدود السورية اللبنانية بين دوفينتر أن الوفد سيلتقي عددا من الفعاليات الرسمية والاهلية لتبادل الآراء حول ظروف الأزمة في سورية.

بدوره أوضح احد اعضاء الوفد عضو البرلمان الاتحادي البلجيكي فرانك كريلمان أن الوفد سيحاول إيصال رسالة السوريين إلى الشعب الأوروبي مشيرا إلى أن “الأمور تغيرت في أوروبا حيث اقتنع الأوروبيون بأن الأحداث في المنطقة ستؤثر بشكل سلبي على أوروبا إذا لم نتصد جميعا لحلها وعلينا البحث عن دور أوروبي أفضل”.

ويضم الوفد إلى جانب دوفينتر وكريلمان عضوي البرلمان الاتحادي البلجيكي يان بينريس وآلدو كاركاتش والصحفيين يانز فرانسين وباتريك مونز و والتر باولي وجاسبر سيرج غروجان.

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