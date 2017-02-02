2358 مدني ضحية غارات التحالف ..وواشنطن تعترف ب199 فقط

أعلن الجيش الأمريكي عن مقتل 11 مدنيا في 4 غارت جوية شنها التحالف الدولي بقيادة واشنطن في العراق وسوريا في أواخر العام الماضي، لتبلغ حصيلة القتلى المدنيين منذ بداية العملية نحو 200 قتيل

وأوضح الجيش في بيان، صدر اليوم أن الغارات الأربع التي أسفرت عن خسائر في صفوف المدنيين تم توثيقها مؤخرا، وقعت في الفترة الممتدة بين 25 أكتوبر/تشرين الأول و9 ديسمبر/كانون الأول.

وبذلك، بلغت حصيلة الضحايا المدنيين بغارات التحالف منذ بدء عملياته في خريف عام 2014، 199 قتيلا، حسب معلومات البنتاغون الرسمية، على الرغم من أن تقييمات مجموعة “Airwars” للرقابة في مجال حقوق الإنسان، تشير إلى مقتل 2358 مدنيا على الأقل جراء غارات التحالف.

وذكر البيان غارة وقعت في 7 ديسمبر/كانون الأول قرب الرقة، قتل فيها 7 مدنيين. وأوضح البيان أن الغارة استهدفت مبنى تواجد فيه عناصر لـ”داعش”.

ويواصل الجيش الأمريكي تقييم عواقب 10 غارات أخرى، وجهها التحالف بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول الماضيين في محيط الموصل وتلعفر بالعراق، وفي ريف الرقة وفي محيط الطبقة في سوريا.

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