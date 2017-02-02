بوتين: الحل السياسي في سوريا يساعد على إنهاء أزمة اللاجئين في أوروبا

2 فبراير, 2017 - 6:12 مساءً

2 فبراير, 2017
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