الرئيس عون إلى القاهرة ..

من المقررأن يتوجه الرئيس ميشال عون، في 13 من الشهر الجاري، إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،

حيث تأتي الزيارة بعد أن كان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد زار لبنان بعيد إجراء الانتخابات الرئاسية وجال على المسؤولين اللبنانيين وفي مقدمتهم الرئيس عون، مسلماً إياه دعوة رسمية لزيارة مصر.

وبحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر سياسي بارز فإن زيارة الجنرال إلى مصر هامة جداً للبنان لجملة أسباب، وفي مقدمتها الدور المصري البارز الذي تجلى على الساحة السياسية في لبنان قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية، وأدى فيما بعد إلى تسهيل إتمام الانتخابات، ومن ثم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري الذي حظي وما زال يحظى بدعم مصري هام،

لا سيما أن وزير الخارجية المصري شكري، كان قد زار بيروت، صيف العام الماضي، قبل وصول العماد عون إلى سدة الرئاسة، واطلع حينها من المسؤولين اللبنانيين على تفاصيل تعقيدات المشهد السياسي في لبنان كما نقل إليهم الموقف المصري الواضح والصريح إلى جانب لبنان واستقراره ومساعدته على حل كافة أزماته السياسية

وقد ذكرت الوكالة أيضا إن تشديد الرئيس اللبناني على زيارة مصر، إنما تأتي أيضاً من مدى إدراك المسؤولين اللبنانيين لدور مصر الكبير على صعيد أكثر من ملف عربي لا سيما على صعيد الأزمة السورية، وما يمكن للقاهرة أن تقوم به على صعيد إعادة توحيد الصف العربي، وعلى صعيد مكافحة الإرهاب الذي يعتبر عنواناً من العناوين الهامة التي ستطرح في صلب مباحثات عون في القاهرة، نظراً لمدى تأثر كل من مصر ولبنان بهذة الآفة المشتركة.

ويرافق الرئيس اللبناني في زيارته المرتقبة وفد وزاري ورسمي رفيع المستوى، كما تستغرق الزيارة يومين يلتقي خلالها عون الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وكبار المسؤولين. كما أنه من المتوقع أن يلبي دعوة أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط لإلقاء كلمة أمام مجلس الجامعة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس اللبناني سينتقل من القاهرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة تستمر ليوم واحد، يعقد خلالها قمة مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

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