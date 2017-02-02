كتلة الوفاء للمقاومة : المشروع العدواني الارهابي فشل في سوريا

أكدت كتلة الوفاء للمقاومة فشل المشروع العدواني الإرهابي في تحقيق أهدافه السياسية والاستراتيجية في سورية وخاصة بعد تحرير حلب.

واعتبرت الكتلة خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد رعد أن النتائج التي انتهى إليها اجتماع أستانا تستدعي “مواصلة مسار التسوية السياسية المطلوبة لإنهاء الأزمة في سورية وتثبيت الاستقرار الأمني والسياسي فيها وخصوصاً بعد تحرير حلب”.

وناقشت الكتلة الوضع في لبنان معتبرة أن التوافق على اقتراح قانون جديد للانتخاب ينبغي أن يستجيب لمحددات وثيقة الوفاق الوطني والدستور سواء لجهة المناصفة والشراكة وتعزيز العيش المشترك أم لجهة تأمين صحة التمثيل وشموليته وفاعليته.

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