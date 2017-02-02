مصري يقتل شقيقه والسبب …؟

لقي بائع مصري مصرعه بطلق ناري، بسبب مشادة بينه وبين أخيه بسبب صرف السلع التموينية.

وفي تفاصيل،الخبر فقد تلقى اللواء مجدي عبد العال، مدير أمن القليوبية، إخطارا من النقيب محمد رفعت معاون مباحث قسم أول تفيد بنقل “سعد م.” إلى مستشفى ناصر العام جثة هامدة.

حيث أسفرت التحريات عن أنه نشبت مشادة بين “أشرف م.” وشقيقه بسبب الخلاف بينهما على من سيقوم بصرف السلع التموينية ببطاقة التموين وهي ملك والدهما، وتطورت المشادة إلى التعدي بالضرب، فأخرج أشرف سلاحا ناريا وأطلق عليه النار فأرداه قتيلا على الفور.

وتمّ القبض على المتهم، وقرر أحمد بركات، مدير نيابة قسم أول شبرا الخيمة، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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