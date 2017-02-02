قيادي عسكري في ميليشيا “جيش ادلب” يعتزل والسبب..؟

تناقلت تنسقيات الميليشيات المسلحة خبرا عن المدعو “فارس البيوش الذي شغل منصب مسؤول العلاقات السياسية فيما يسمى “جيش إدلب الحر” مفاده أنه ترك منصبه، وبات خارج أي جسم عسكري، ولا يمثل أي جهة عسكرية.

وفي تفاصيل الخبر فإن البيوش وهو ضابط انشق سابقا عن الجيش السوري قد كتب عبر صفحته الشخصية على موقع الفيس بوك : “أعلن أنا فارس البيوش أني سأبقى في ثورتنا الأولى المطالبة بالحرية، واعتباراً من هذه اللحظة أنا خارج أي جسم عسكري، ولا أمثل أي جهة عسكرية، وسأتابع بالثورة كفرد بدون أي رتبة أو صفة”.

كما أعرب برأيه عن انحراف مسيرة ما يقول عنها”الثورة” فكتب “كادت الثورة أن تنتصر بمشاركة شرائح المجتمع السوري كافة، إلى أن بدأت مشاريع غير وطنية تمتطي هذه الثورة المباركة فحرّفت مسارها وأبعدت أبناءها وقتلت قادتها وضيقت نطاق المشاركين بها”. حسب وصفه

ويذكر أن المدعو“البيوش” شغل منصب قائد ما يسمى “لواء فرسان الحق” ومن ثم “الفرقة الشمالية” قبل اندماجها مع كل من ا”لفرقة 13″ و”لواء صقور الجبل” لتشكل مجتمعة مايسمى “جيش إدلب الحر” في أيلول من عام 2016.

كما شارك “البيوش” في اجتماعات المعارضة في أنقرة والتي ذهب بموجبها ضمن وفد الفصائل المسلحة إلى أستانة في 24 كانون الثاني الجاري.

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