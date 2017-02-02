“جبهة النصرة” تتخفى بإسم وراية جديدين ..فهل تنجح ؟!

اعتمدت ميليشيا “هيئة تحرير الشام”، المشكلة حديثًا، راية رسمية جديدة لها، بعد خمسة أيام من تشكيلها باندماج فصائل أبرزها “جبهة فتح الشام”.

حيث حملت الراية التي جاءت باللون الأخضر، عبارة “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، والتي تتبناها التنظيمات الجهادية وتضعها على راياتها.

هذا وقد كانت خمسة فصائل مسلحة في الشمال السوري قد أعلنت قبل فترة اندماجها تحت مسمى “هيئة تحرير الشام”، أبرزهم “جبهة فتح الشام” و”حركة نور الدين زنكي”، بقيادة القياد السابق في “حركة أحرار الشام الإسلامية”، هاشم الشيخ (أبو جابر).

حيث قامت فصائل أخرى وألوية ضمن “أحرار الشام” بمبايعة التشكيل الجديد، وأبرزها “لواء التمكين” المهيمن على مدينة بنش ومحيطها في ريف إدلب.بعد انضمام وفتاوي شخصيات يطلقون على أنفسهم جهاديون أمثال المدعو عبد الرزاق المهدي، وعبد الله المحيسني، وغيرهم.

وجاء التشكيل عقب هجوم واسع، شنته “فتح الشام”، التي تعتبر أساس التشكيل الجديد، على مقرات وحواجز لفصائل “الجيش الحر” شمال حلب، وأبرزها “جيش المجاهدين”، و”الجبهة الشامية”.

ناشطون معارضون تحدثوا عبر تنسيقيات تابعة للميليشيات المسلحة مؤكدين أن الأطراف الدولية الرافضة لوجود تنظيم النصرة سابقاً ستبقى مصرة على إدراج هذه الهيئة المستحدثة وبكل تكويناتها على لائحة الإرهاب وأن الحرب ضد هذه الفصائل المؤتلفة وإن غيرت من اسمها وعلمها وشخصياتها الإعلامية والقيادية ستبقى مستمرة .وبأنه محاولات جبهة النصرة عبثية مهما ا غيّرت اسمها إذ أنها فيما مضى قد غيرت اسمها إلى جبهة فتح الشام والآن هي تتموضع باسم جديد وهو هيئة تحرير الشام مصطحبةً معها أربع جماعات عسكرية إسلامية راديكالية،

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