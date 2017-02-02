الامم المتحدة: عودة 60% من إمدادات مياه نبع الفيجةإلى دمشق

صرح مسؤول أممي مؤكدا عودة نحو 60% من إمدادات المياه إلى العاصمة السورية من وادي بردى، مع استمرار أعمال الصيانة في نبع الفيجة وأنابيب المياه التي خربها المسلحون

وقال ستيفان ديوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الخميس 2 فبراير/شباط إن أكثر من 5,5 ملايين شخص في دمشق والمناطق المحيطة عانوا من انقطاع المياه الصالحة للشرب منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

يذكر أن ورشات إصلاح وصيانة قامت مؤخرا بترميم محطة ضخ مياه الشرب من نبع عين الفيجة في وادي بردى بعد خروج المسلحين من المنطقة باتجاه محافظة إدلب.

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