العودة إلى “النسبية” الكاملة

كشفت مصادر بارزة في تيار المستقبل أن الصيغة المختلطة المطروحة لقانون الانتخابات موجّهة ضدّ التيار، و”هو على الأقل يخسّرنا 30 بالمئة من المقاعد السنيّة، فضلاً عن المقاعد المسيحية التي سنخسرها حكماً”.

وتعبّر المصادر عن رفضها للاقتراح”، مؤكّدةً أنه لا يمكن أن يقبل التيار به.

بدورها، شددت مصادر بارزة في الحزب التقدمي الاشتراكي على أنه “نرفض القانون قبل النظر فيه حتى، لأنه مبني على انتخاب 53 نائباً على أساس نسبي”، لافتة إلى ان “هذه الصيغة مرفوضة بشكل تام”.

في المقابل، وأمام التعثّر في الاتفاق على صيغة موحّدة للقانون المختلط، أوضحت مصادر في تكتل التغيير والاصلاح أن “هناك بحثاً جدّياً داخل التيار الوطني الحرّ للعودة إلى تبنّي مشروعنا الأصلي، أي النسبية الكاملة على 15 دائرة الذي تقدّمنا به، أو 13 دائرة الذي تقدّمت به حكومة نجيب ميقاتي”، سائلة “لماذا يتمّ تحميلنا وزر المشروع الذي نُسب في اللجنة الرباعية إلى وزير الخارجية جبران باسيل، بينما مشروعنا هو النسبية مع 15 أو 13 دائرة؟”.

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