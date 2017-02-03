ماذا قال عون لمفوض شؤون اللاجئين ؟

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مفوض الامم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي لدى استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا أن لبنان الذي يقدر الجهود التي تبذلها المفوضية في رعاية شؤون النازحين السوريين المنتشرين على الاراضي اللبنانية، يرى أن على المجتمع الدولي أن يعمل لتسهيل عودة هؤلاء النازحين الى بلدهم عبر إقامة أماكن آمنة في سوريا لاستقبالهم، بالتنسيق مع الحكومة السورية”.

وأكد عون “أن لبنان بدأ مرحلة النهوض على رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها والانعكاسات السلبية على اقتصاده نتيجة النزوح السوري، ولاسيما أن عدد النازحين فاق مليونا ونصف مليون نازح”.

وأضاف أن “لبنان ليس في وارد إلزام أي من النازحين العودة الى سوريا في ظروف أمنية غير مستقرة، لكن لا بد من عمل دولي جامع لإيجاد المناخ المناسب لتسهيل العودة، لأن بقاءهم في لبنان لا يمكن أن يدوم الى الأبد، خصوصا ان ظروف عيشهم على الاراضي اللبنانية ليست مريحة”.

وشدد عون على “أهمية نجاح الحل السياسي الذي يعمل له حاليا مع الاستمرار في مواجهة الارهابيين اينما وجدوا”.

وكان غراندي نقل الى عون تأكيد مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على الاستمرار في تقديم المساعدة للدولة اللبنانية ولاسيما في ما خص رعايتها شؤون النازحين السوريين، مقدرا ما قدمه اللبنانيون في هذا الاتجاه. وأشار الى أن المفوضية تواصل التنسيق مع منظمات الامم المتحدة كافة، وتبحث مع الحكومة السورية في وضع مخططات لعودة تدريجية للنازحين الراغبين في العودة. وقال ان المفوضية رعت برنامجا مع عدد من الدول لاستضافة نازحين سوريين، وتحققت حتى الآن استضافة 30 ألف عائلة في كندا واميركا.

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