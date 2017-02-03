هذه شروط عودة سوريا لجامعة الدول العربية.. ؟!

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن عودة سوريا لشغل مقعدها مقرونة بالتسوية السياسية للأزمة السورية، ذاكرا أنها ستتم حال التوصل إلى إطار للحكم القادم في دمشق.

وأوضح أنه “عندما يتم الاتفاق على التسوية السياسية وبدء تنفيذها، أتصور أن الكثير من الدول التي اتخذت القرار في حينه بتجميد العضوية، سوف لن تمانع في التحرك من جديد في دعوة الحكم السوري الجديد، الذي سيأتي نتيجة التوافقات السياسية السورية”.

وأعرب عن أسفه من عدم إشراك الدول العربية في المؤتمر الذي عقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا، مثنيا على الجهود التي بذلت في تحقيق بعض التقدم، معربا عن أمله في عودة الحيوية إلى الملف السوري مع استئناف المفاوضات في جنيف بمشاركة عربية.

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