كرامي: كفى تنازلات

التقى الوزير السابق فيصل كرامي، في مكتب الرئيس عمر كرامي في كرم القلة في طرابلس، وفدا من بلدية وادي النحلة وفاعليات البداوي، تقدمه رئيس البلدية خالد الجزار سيف ونائبه موسى سيف والمختار فاضل سيف.

وطالب رئيس البلدية ب “ضرورة ادخال وادي النحلة الى اتحاد بلديات الفيحاء، كما كانت قبل استحداث البلدية فيها في العام 2015”.

بدوره، رحب كرامي بالوفد، وقال: “رحبنا ونرحب دائما بوفد بلدية وادي النحلة والبداوي، وكما استطعنا ان ننتزع بلدية لوادي النحلة، وكما استطعنا نحن ودولة الرئيس نجيب ميقاتي مشكورا، ان تصبح البداوي ووادي النحلة مع طرابلس وصوتا مع طرابلس، ان شاء الله قريبا سنسعى وننتزع حقا من حقوق هذه البلدة، في أن تكون ضمن اتحاد بلديات الفيحاء التي تضم طرابلس والقلمون والبداوي والميناء وان شاء الله قريبا وادي النحلة”.

وأضاف: “نحن لم ننقطع عنكم يوما، لأن التقسيمات الادارية التي حصلت في الشمال وهمية، ونحن ما يربطنا بكل مناطق الشمال، هي الروابط الأخوية والعائلية والمصالح التجارية، وان شاء الله ليس هناك أي شيء يفرقنا عن بعض. طبعا حديث الساعة اليوم هو الانتخابات النيابية، وللأسف الشديد، قبل ثلاثة أشهر من موعد اجرائها، ليس معروفا اذا كان هناك انتخابات ووفق أي قانون وأي دوائر. وللأسف، كل هذه الفترة التي تعتبر فترة طويلة جدا، 8 أعوام، كان السياسيون يتلهون بالصفقات والزبالة وتركوا قانون الانتخابات الى قبل ثلاثة أشهر من موعدها، واليوم يركضون ليفصلوا قانون انتخابات كل واحد على قياسه”.

وتابع: “نحن استمعنا بالأمس الى كلام فخامة رئيس الجمهورية، يجدد فيه الثوابت الوطنية على أساس قانون عادل، مستندا بذلك الى أكثرية الشعب اللبناني التي تريد قانون انتخاب عادلا ومنصفا، بحسب الاحصاءات، لذلك نحن نؤيد هذا المطلب. الفريق السياسي الذي غير رأيه وانتخب رئيس الجمهورية، انتخبه على أساس أن العماد عون التزم اتفاق الطائف، اذا فالمشكلة محلولة: طبقوا اتفاق الطائف، واتفاق الطائف يقول: عدالة في التمثيل، الدوائر الكبرى وفق النسبية، وانحلت القضية.

أما ان يقال انه هناك فريقا سيظلم، وفريقا لن يظلم، الظلم الحقيقي يكون بقانون انتخابات غير عادل وغير منصف، لأن أكثرية الشعب اللبناني تريد قانون انتخابات جديدا”.

وقال: “هناك مقولة أيضا أن الطائفة السنية لا تريد النسبية بوجود السلاح، ولكن ننتخب رئيسا للجمهورية بوجود السلاح، ونسمي رؤساء حكومات ونجري تعيينات وانتخابات بلدية بوجود السلاح، ونعقد صفقات بوجود السلاح، ولكن حين تصل القصة الى عدالة التمثيل في قانون الانتخابات، نضع حجة السلاح، وأصلا السلاح ماذا يؤثر في مناطقنا؟ وماذا يؤثر على أصواتنا؟ فإذا كان يؤثر، فهو يؤثر على مناطق أخرى. وحتى هذه اللحظة لم نر ان السلاح تدخل في مكان ما من الامكنة في اي انتخابات كانت. والبارحة كان هناك انتخابات بلدية، وأخشى ان نكون امام ثلاثة امور او ثلاثة خيارات: الاول هو ان نكون امام الفراغ، والخيار الثاني ان نكون امام الستين، وهذا ما ترفضه اكثرية الشعب اللبناني،اما الخيار الثالث فهو ان نكون امام التمديد، وهذا ايضا ما ترفضه أكثرية الشعب”.

وأضاف: “الاخطر من بين كل هذه الامور هو الفراغ، لان الفراغ قد يذهب بنا حتما الى مؤتمر تأسيسي، وبالتالي سنخسر الكثير من الصلاحيات التي دفعنا ثمنها، من الكثير من النضال والجهد وحتى الدم في سبيل تحصيل هذه الحقوق. لذلك نحن نطلب ونحذر، كفى مزيدا من التنازلات، وليس من اجل مقعد نيابي نوصل البلد والطائفة الى مكان غير مكانهما، ولا اريد ان اتكلم اكثر من ذلك، حتى نرى فعلا الخيار النهائي”.

وختم: “نحن وإياكم، في نضال مستمر حتى نحصل حقوق هذه المنطقة، وان شاء الله نكون جميعا في الشمال منطقة واحدة، في قانون انتخابات عادل ومنصف، يكون على دوائر كبيرة كما تعودنا دائما، لان الشمال عائلة واحدة”.

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