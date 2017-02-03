مصدر ميداني :انفجار عبوة ناسفة في منطقة ميسلون بالقرب من دوار اقيول  في حلب مما ادى الى استشهاد ثلاث اطفال واصابة امرأة وطفل بجروح بليغة

3 فبراير, 2017 - 3:01 مساءً
3 فبراير, 2017
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