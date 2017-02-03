أمريكا تقطع المياه عن مدينة الرقة

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل عن مصادر محلية من سكان مدينة الرقة ، أن غارات للتحالف الدولية بقيادة واشنطن أدت إلى قطع المياه عن معظم أحياء المدينة.

حيث أوضح الناشطون عبر مواقع التواصل عن تحطم الخط الرئيسي لتزويد المدينة بالمياه بعد قصف قام به التحالف ليلة الخميس 2 فبراير/شباط بحسب ما ذكره أهالي مدينة الرقة للناشطين

مؤكدين أن تلك الغارات أسفرت عن تدمير 4 جسور في الرقة ومن ضمنها جسر الرقة القديم. وقد ذكروا بأنه بعد قطع المياه، اضطر سكان المدينة فجر الجمعة اليوم للذهاب إلى نهر الفرات للتزود بالمياه.

موضحين أن طائرات التحالف من قام بتدمير خط المياه بالاستناد إلى مكان وأنماط الطائرات والذخائر المستخدمة بإعتبار أنهم أصبحو يعرفون طائرات التحالف التي تقصف مدينتهم كل فترة وفترة.

تجدر الاشارة إلى أن الرقة تقع على بعد 90 كيلومترا إلى الجنوب من الحدود التركية، وتعد المعقل الرئيسي لتنظيم “داعش” في سورية وما يزال يقطنها نحو 300 ألف نسمة.

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