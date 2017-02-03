رصد: طيران التحالف يقصف مقرا لهيئة “تحرير الشام” ويقتل 12 شخص منهم كحصيلة اولية في #سرمين ب #ريف_ادلب .

3 فبراير, 2017 - 3:55 مساءً
3 فبراير, 2017
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