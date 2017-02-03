راغب علامة يدخل عالم السياسة:هذه رسالتي لـ ترامب

أكد السوبر ستار راغب علامة بلقاء من منزله ضمن برنامج “اليوم” مع الإعلامية منى خوري عبر قناة “الحرّة” أنه حافظ على محبّة الجمهور ونجوميته على مرّ السنوات والأعوام من خلال عمله الدؤوب والصادق، إحترامه للعمل والجمهور ونفسه أولاً مؤكداً أنه يعمل دائماً على تعزيز محبّة جمهوره وكسب جمهور جديد.

وقال علامة أنه لم يفقد شغفه بالغناء والعطاء وتقديم أعمال جديدة لتحقيق أفضل النتائج منوهاً أن محبّة الجمهور أمر مهم جداً في ذلك ويعطي الفنان دافع أكبر للمتابعة والإستمرار.

ووجّه علامة رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكداً أن رسالته بالقضاء على الإرهاب هي رسالة تحكيمية من الطراز الرفيع متمنياً أن يمنحه الله القوّة والقدرة لتنفيذ هذا المشروع المرجو من جميع شعوب العالم.

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