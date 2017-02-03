بالأرقام ..النازحون العراقيون من مدينة الموصل

أعلن المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن نحو مئتي ألف مدني نزحوا من مدينة الموصل منذ انطلاق معركة تحريرها في الـ 17 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقد أكد المصدر أن النازحين الذين بلغ عددهم منذ انطلاق العمليات العسكرية وحتى الـ 31 من يناير/كانون الثاني 198 ألف و317 مدنيا، هم ضمن أكثر من 37 ألف عائلة، وجميعهم من الساحل الأيسر من مدينة الموصل، التي أعلنت القوات العراقية السيطرة عليه بالكامل مؤخرا.

وذكر أن النازحين يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة في ظل انخفاض درجات الحرارة وضعف الجهد الحكومي المقدم لهم، بالإضافة إلى تقليل الأمم المتحدة نسبة المساعدات الإنسانية.

وأوضح أن النازحون متواجدين في عدة مخيمات أبرزها “حسن شام” و”الجدعة”، وبحسب نازحين التقى بهم المرصد العراقي لحقوق الإنسان بالقرب من “الجدعة” فأن أوضاعهم صعبة، حيث يعانون من نقص في المواد الغذائية والطبية، ومستلزمات الأطفال وأغطية تقيهم برد الشتاء.

وشدد المرصد على ضرورة قيام الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق، التي تقع بعض المخيمات ضمن حدوده الإدارية، بواجبهما تجاه النازحين وإيلاء الاهتمام الكامل لهم، خاصة الأطفال والنساء.

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