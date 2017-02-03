بعد يوم من السيطرة ..انسحاب مسلحو “القاعدة “من بلدات يمنية ..

أعلن مسلحو “القاعدة” انسحابهم من بلدتي لودر والشقراء في محافظة أبين جنوب اليمن الجمعة 3 فبراير/شباط وذلك بعد يوم واحد من استيلاء التنظيم على البلدتين المذكورتين إذعانا منه لمطالب السكان.

حيث أكد مسؤول محلي في المنطقة في حديث نقلته “فرانس برس” أن مقاتلي “القاعدة” انسحبوا الى التلال المحيطة بالبلدتين بعد احتشاد أعداد كبيرة من السكان، وتهديديهم بحمل السلاح لمقارعة “القاعدة”.

وفي هذا الصدد، اعتبر مسؤول أمني يمني أن انسحاب القوات الموالية للحكومة احتجاجا على التأخر في دفع رواتبها، أتاح دخول “الجهاديين” لودر وشقراء مساء الخميس 2 فبراير/شباط، مشيرا إلى أن مسلحي “القاعدة” لا يزالون يتمركزون في قرية احور التي اجتاحوها هي الأخرى تزامنا مع اقتحامهم لودر وشقراء، وأن القوات اليمنية تعاني نقصا حادا في السلاح والعتاد الأمر الذي يحول دون مواجهة المسلحين وصد هجماتهم المتكررة.

وذكر المسؤول اليمني أن مقاتلي “القاعدة” انتشروا في لودر وشقراء بعد اقتحامهما وأقاموا فيهما حواجز مراقبة ونسفوا مبنيين أمنيين هناك، فيما تعرب مصادر قبلية عن تخوفها من احتمال استعادة المسلحين السيطرة على زنجبار، كبرى مدن أبين بعد أن طردتهم منها ومن قراها القوات الموالية للرئيس عبد ربه هادي الصيف الماضي.

كما كشفت مصادر أمنية يمنية عن مقتل ستة من رجال الشرطة اليمنية لدى انسحاب قافلة أمنية من لودر في طريقها إلى عدن كبرى مدن الجنوب اليمني، وذلك نتيجة لوقوع القافلة في كمين محكم نصبه مسلحو “القاعدة”.

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