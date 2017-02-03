هل يفعلها بوتين .. المكسيك تستنجده من هيمنة أمريكا ؟

لقيت تغريدة في موقع “تويتر” وفي مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام الأخرى انتشارا واسعا حيث يطالب مغردها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتدخل في المكسيك لمحاربة الفساد.

هذا وقد نقل موقع ” change.org” تغريدة لشخص تحت اسم ” Freppo Sovietico “، كتب فيها: “الولايات المتحدة تستلم كل الموارد من المكسيك، ولا يوجد إنسان قادر على الوقوف أمام هؤلاء السياسيين المكسيكيين الفاسدين الذين يهدرون ويسرقون”.

وأضاف أن “المكسيك تنزف دما اليوم من جراء النهب والفئران، فلاديمير بوتين تحتاجك أمريكا اللاتينية”.يذكر أن هذه التغريدة انتشرت انتشار النار في الهشيم لتغزو جميع المواقع الالكترونية ووسائل الاعلام ووكالات الانباء

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