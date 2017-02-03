تفاصيل العقوبات الامريكية الجديدة على ايران ..

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم بيانا أعلنت فيه فرض عقوبات جديدة على طهران تشمل 12 كيانا و13 فردا.

هذا وقد جاء في بيان الوزارة أن بعض المشمولين بالعقوبات الجديدة ضد طهران، من أفراد وكيانات، موجودون في الإمارات ولبنان والصين.

وكانت مصادر إعلامية توقعت الخميس أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران يوم الجمعة، ولكن بطريقة لا تنتهك الاتفاق النووي.

كما كان مصدر قد ذكر أن العقوبات ستشمل 25 كيانا إيرانيا ضمن قائمتين منفصلتين وهما: 8 كيانات إيرانية بسبب “أنشطة تتعلق بالإرهاب”، و17 كيانا بسبب أنشطة متعلقة بالصواريخ البالستية، فيما رفض المصدر تسمية الكيانات المستهدفة.

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