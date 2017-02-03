ما الذي كان بحوزة المسلح الذي هاجم متحف اللوفر؟

هذا وقد نقلت صحيفة “التيلغراف” أن الرجل كان يحمل حقيبتين، عندما أوقفه الجنود الذين كانوا يقومون بدورية في المنطقة في عملية أمنية احترازية وضعت بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية القاتلة في فرنسا — وعلى أثر ذلك أخرج سكينًا وحاول طعن جندي، حسبما قال إيف يفبفر، مسؤول اتحاد الشرطة، وبعدها أطلق النار خمس مرات على المهاجم،

وقالت مصدر بالشرطة لصحيفة “لو باريزيان” أنه لقي مصرعه، وعثرت الشرطة على ساطورين بحوزته.من جانبها ذكرت وزارة الداخلية في حسابها على “تويتر” إن الحادث “خطير”. بينما رجح رئيس الوزراء أن يكون الهجوم “إرهابيا”.