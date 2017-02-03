لا تسلكوا طريق الإوزاعي غداً

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: “ستقوم إحدى الشركات المتعهدة يوم الغد السبت 4/02/2017 بتعبيد الطرق في محلتي الاوزاعي والكفاءات:

– الاوزاعي: إعتبارا من دوار السمك بإتجاه اوتوستراد الاسد المسلك الجنوبي.

– الكفاءات: إبتداء من دوار الكفاءات بإتجاه ساحة المريجة.

ويحتمل أن تؤدي هذه الاعمال الى زحمة السير في المحلتين المذكورتين.

يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور وتجنب المرور في المحلتين المذكورتين لحين الإنتهاء”.

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