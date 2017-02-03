الكشف عن جنسية منفذ هجوم متحف اللوفر

وقالت إذاعة “فرانس أنفو” الفرنسية بأن “معتدي متحف اللوفر مصري الجنسيّة وصل لفرنسا أواخر شهر يناير الماضي وهو مجهول الهوية من قبل السلطات”.

وفي وقت سابق قالت مصادر بالشرطة الفرنسية أن المسلح الذي هاجم جنديا خارج متحف “اللوفر”، صباح اليوم الجمعة كان يهتف “الله أكبر”، قبل أن تطلق عليه الشرطة الرصاص،

من جانبها ذكرت وزارة الداخلية في حسابها على “تويتر” إن الحادث “خطير”. بينما رجح رئيس الوزراء أن يكون الهجوم “إرهابيا”.