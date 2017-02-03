قاذفات روسيا الاستراتيجية تدمّر مخازن أسلحة “داعش” في دير الزور

وجاء في بيان الوزارة: “يوم 3 شباط/ فبراير قامت القاذفات الاستراتيجية “تو—22 ام 3″ مقلعة من الأراضي الروسية، وحلقت فوق الأراضي الإيرانية والعراقية، بشن ضربات جوية ضد مواقع الإرهابيين بمدينة الميادين بمحافظة دير الزور السورية. واستهدفت هذه الضربات مخازن كبيرة للأسلحة والذخائر لـ”داعش””.

وأكد البيان أن وسائل المراقبة الموضوعية أكدت تدمير كافة الأهداف المحددة، وأن كافة الطائرات الروسية عادت إلى مطارات تمركزها سالمة.