خوري: نريد أن نحارب من أجل حضارتنا وثقافتنا

أشار وزير الثقافة غطاس خوري “اننا اليوم في مجلس الوزراء أمام مشروع قانون حماية الابنية الاثرية الذي عمل عليه الكثيرون، بمن فيهم رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، ونأمل أن يمر هذا القانون لنستطيع حماية أبنيتنا الاثرية. وكل محاولة أخرى سوف تبوء بالفشل لأنه إذا لم يكن هناك فعليا تعويضات حقيقية لسكان أو أصحاب أو ورثة هذه الابنية لا نستطيع حمايتها”.

وخلال توقيع مدير عام شركة “الجنوب برس” الاعلامي سمير البساط كتاب “قصور ومتاحف من لبنان 2017″، في فيلا عودة – صوفيل – الاشرفية، لفت الى انه “يجب على الدولة أن تجد حلا يستطيع أن يؤمن بديلا حقيقيا لمن ورث هذه الابنية، والذين غالبيتهم ومعظمهم لا تتوفر لهم الامكانيات المادية لا للترميم أو لاستعمال هذه الابنية”، موضحا ان “هذا في شق حماية الابنية الاثرية، ولكي لا نكون متشائمين، هذه الحكومة وضعت أمامها استعادة الثقة ونحن نريد أن نستعيد ثقة الشعب اللبناني بحكومته وبأجهزته وبوزاراته وأيضا خطة النهوض الثقافي التي نضعها اليوم والتي سوف تكون موضع نقاش موسع مع كل المعنيين بها في 4 آذار في الاونسيكو، ومهمتها أن تجد طريقة لاستمرارية العمل في الوزارات وخاصة في وزارة الثقافة”.

وأوضح أن “هذه الوزارة تتمتع بتعدد المواهب فيها من الموسيقى الى الفن الى الادب الى الاثار، ولكن أيضا ما يرصد لها من موازنة ضئيل جدا لا تستطيع من خلاله تلبية حاجات البلد”، مشددا على “اننا اليوم نحن نريد أن نحارب من أجل حضارتنا وثقافتنا وبهدف الحفاظ على بلدنا، وسوف نقوم بذلك معكم جميعا”.

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